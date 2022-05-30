Рига, 30 мая, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Статистика показателей туристического бизнеса в Латвии по-прежнему хуже доковидного 2019 года. Об этом сообщило латвийское деловое издание Dienas Bizness в материале «Турбизнес Латвии в печали — иностранец не вернется, а свои везут деньги за рубеж».

ИА REGNUM Туризм

За первый квартал 2022 года в туристических целях обслужено 276 400 зарубежных граждан, что в 2,1 раза больше показателей «ковидного» 2021 года, но явно недостаточно для восстановления отрасли.

Исполнительный директор турфирмы Эрикс Лингеберзиньш прямо признал, что на негативную ситуацию в Латвии влияет российско-украинский конфликт: «Мы являемся частью Европейского Союза и НАТО, поэтому в восприятии среднего иностранного туриста были идентифицированы как конечная цель повышенного риска».

«Российский рынок, на котором мы раньше работали, закрыт, скорее всего, на долгое время», — отмечает бизнесмен. По его прогнозам, туристическая отрасль национальной экономики Латвии сумеет восстановиться не ранее 2025 года.

В то же время жители Латвии предпочитают свои основные заработки тратить на летний зарубежный отпуск, вывозя средства за рубеж.

«Клиенты готовы тратить большие денежные суммы за свои путешествия, чем прежде», — сообщила руководитель продаж местной турфирмы Санда Розе.

По ее словам, пользуются спросом туры в экзотические страны и на лыжные курорты. Каспарс Гегерис, хозяин компании по туризму, отмечает однако, что рост цен заставляет многих ограничить или вовсе отменить запланированные ранее поездки.