Курган, , 15:36 — REGNUM Арестован житель Кургана, обвиняемый в убийстве мужчины, тело которого было обнаружено в реке Тобол. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Следственный комитет Kaluga. sledcom. ru

Отмечается, что в Кургане 5 мая 2022 года в реке Тобол, вблизи СНТ «Энергетик-2» было обнаружено тело 63-летнего мужчины. По факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»).

Убитый проживал с товарищем в одном из частных домов садоводческого кооператива. Его никто не искал. Следователи установили круг общения погибшего и подозреваемый в убийстве гражданин 1978 года рождения. В итоге, следствие установило, что 9 декабря 2021 года потерпевший был в гостях дома у подозреваемого. Мужчины употребляли спиртное, поссорились. Хозяин дома нанёс потерпевшему удары в область головы. Пока избитый мужчина находился в бессознательном состоянии, злоумышленник перенёс его к реке Тобол и сбросил в прорубь.

Подозреваемый в убийстве заключён по решению суда под стражу.