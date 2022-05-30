Оренбург, , 15:47 — REGNUM Оренбургская область по итогам 2021 года признана лидером эффективности закупочной деятельности в России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По итогам закупок, проведенных в 2021 году региональным Центром организации закупок в рамках Федерального закона о контрактной системе, удалось сэкономить 1,2 млрд рублей. Это 4,9% общей стоимости конкурентных процедур. Всего было опубликовано более 12 тысяч извещений на 27,4 млрд рублей. Израсходовано 22,8 млрд рублей.

«В Оренбуржье реализуются крупнейшие федеральные и региональные проекты. Мы стремимся к эффективности бюджетных расходов. Грамотно распоряжаться средствами позволяют не только управленческие решения, но и современная и прозрачная система закупок для государственных и муниципальных нужд», — прокомментировал губернатор Денис Паслер.

По итогам 2021 года Центр организации закупок Оренбургской области признан лидером индекса эффективности закупочной деятельности регионов России. Оценку провела ассоциация организаций и специалистов в области государственных, муниципальных закупок и корпоративных торгов «РОСТ».

При расчёте индекса учитывалось участие в торгах субъектов малого предпринимательства, доля конкурентных процедур, среднее количество участников закупок и количество обоснованных жалоб на уполномоченный орган. Стоит отметить, индекс составляется в целях распространения лучших практик реализации отдельных норм законодательства о контрактной системе и совершенствования законодательства в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.