Москва, , 16:00 — REGNUM В Госдуме ожидают до конца весенней сессии внесения в законопроекта о регулировании криптовалют. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы со ссылкой на председателя палаты парламента Вячеслава Володина.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Спикер Госдумы Володин провел совещание с участием руководителя рабочей группы по вопросу законодательного регулирования криптовалют, вице-спикером Алексеем Гордеевым («Единая Россия»).

Обсуждался проект закона о регулировании криптовалют, который сейчас рассматривается в правительстве с участием ЦБ.

«Депутаты рассчитывают на внесение этого законопроекта в Госдуму до конца весенней сессии», — цитирует пресс-служба Госдумы Володина.

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