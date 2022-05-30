Москва, 30 мая 2022, 16:00 — REGNUM В Госдуме ожидают до конца весенней сессии внесения в законопроекта о регулировании криптовалют. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы со ссылкой на председателя палаты парламента Вячеслава Володина.
Спикер Госдумы Володин провел совещание с участием руководителя рабочей группы по вопросу законодательного регулирования криптовалют, вице-спикером Алексеем Гордеевым («Единая Россия»).
Обсуждался проект закона о регулировании криптовалют, который сейчас рассматривается в правительстве с участием ЦБ.
«Депутаты рассчитывают на внесение этого законопроекта в Госдуму до конца весенней сессии», — цитирует пресс-служба Госдумы Володина.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме заявили, что уже ведется работа над понятийным аппаратом законодательства о майнинге и криптовалюте
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