Рига, , 15:32 — REGNUM Если цена тепловой энергии в отопительный сезон в Латвии достигнет 100 евро за мегаватт-час, то большая часть населения страны не сможет оплатить счета, что повлечет за собой целую цепочку проблем. Об этом в интервью газете Diena заявил мэр города Валка Вентс Арманд Крауклис.

Отопление

По мнению Крауклиса, единственное решение для всей Латвии — установить на предстоящий отопительный сезон потолок цен, регулируемый государством.

«Разумеется, есть жилищное пособие, половину которого теперь обязалось покрывать государство, но претендовать на него могут только люди с довольно низкими доходами, тогда как цена тепловой энергии свыше 100 евро ударит и по тем людям (пенсионерам и семьям с детьми), которым формально пособие не полагается», — отметил он.

Мэр латвийского города считает, что здесь необходимо решение на уровне правительства.

Ранее председатель правления муниципальной компании столицы Литвы «Ригас намупарвалдниекс» Рональдс Нейманис сообщил, что осенью 2022 года может наступить один из крупнейших отопительных кризисов в стране, который будет усугубляться исторически самым высоким тарифом на отопление.