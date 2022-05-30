Москва, , 15:32 — REGNUM Несомненно, возможность обслуживать операции по пластиковым картам, которую сейчас обеспечивает инфраструктура Национальной платежной системы «Мир», существенно облегчила российской экономике адаптацию к введенным Западом санкциям, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Платежная карта «Мир» Mironline.ru

«Но это не единственный шаг, который позволил России сохранить устойчивость. Была создана также собственная инфраструктура межбанковских расчетов, с помощью которой российские банки, даже те, которые попадают под санкции, имеют возможность совершать операции, в том числе и трансграничные.

Также ценным было создание инфраструктуры для внешнеторговых расчетов в национальных валютах с рядом крупных торговых партнеров. Теперь к этой системе могут присоединяться и другие участники.

Значительные усилия начиная с 2014 года были направлены и на то, чтобы снизить долю долларов и евро в российских резервах, увеличив долю монетарного золота и юаней. Это также смягчило для нашей страны эффект от санкций, хотя почти половина российских резервов всё-таки попала под заморозку.

Тем не менее, работу в этом направлении необходимо продолжать, поскольку пока перспективы снятия санкций не просматривается, а вот вероятность их ужесточения весьма высока», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, иранское издание Resalat писало, что западные санкции против России не оказали ожидаемого эффекта за счет российской платежной системы «Мир».

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