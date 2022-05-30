Киев, , 15:30 — REGNUM С предложением выпускать мужчин призывного возраста с Украины за 3-5 тысяч долларов США выступил советник украинского главы МВД Виктор Андрусив. Он написал об этом 30 мая в своем телеграм-канале.

Взятка Коррупция Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Как отметил советник главы украинского МВД, по его мнению, спецоперация Вооруженных сил РФ по денацификации Украины затянется на долгое время и киевскому режиму необходимо будет мобилизовать не одну сотню тысяч солдат, однако вопрос о въезде и выезде в страну это не то, что нужно запретить или разрешить, а то — каким образом выезжать.

«Я предлагаю сделать страховой взнос, например, три — пять тысяч долларов и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше. Много лет именно средства заробитчан (так называют на Украине людей, уехавших за границу на заработки — ред.) спасали нашу экономику, и сейчас это особенно важно», — написал он своем сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Служба внешней разведки России (СВР) сообщили, что предложение властей Франции о переименовании Московской улицы в Киеве рассматривает в настоящее время киевская мэрия.