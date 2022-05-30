Киев, 30 мая, 2022, 15:30 — ИА Регнум. С предложением выпускать мужчин призывного возраста с Украины за 3-5 тысяч долларов США выступил советник украинского главы МВД Виктор Андрусив. Он написал об этом 30 мая в своем телеграм-канале.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка Коррупция

Как отметил советник главы украинского МВД, по его мнению, спецоперация Вооруженных сил РФ по денацификации Украины затянется на долгое время и киевскому режиму необходимо будет мобилизовать не одну сотню тысяч солдат, однако вопрос о въезде и выезде в страну это не то, что нужно запретить или разрешить, а то — каким образом выезжать.

«Я предлагаю сделать страховой взнос, например, три — пять тысяч долларов и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше. Много лет именно средства заробитчан (так называют на Украине людей, уехавших за границу на заработки — ред.) спасали нашу экономику, и сейчас это особенно важно», — написал он своем сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Служба внешней разведки России (СВР) сообщили, что предложение властей Франции о переименовании Московской улицы в Киеве рассматривает в настоящее время киевская мэрия.