Клубы РПЛ проведут заочное голосование по Кубку лиги
Москва, 30 мая, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) проведут 31 мая заочное голосование по Кубку лиги. Об этом 30 мая заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
«Обсуждали кубок лиги. На мой взгляд, интересный вопрос с учётом того, что необходимо заполнять те даты, которые появились в связи с отстранением клубов от еврокубков», — сказал Бабаев.
Он рассказал, что есть два возможных формата — один практически полностью повторяет формат Лиги чемпионов и Лиги Европы, а второй представляет собой турнирную систему с выбыванием после двух поражений.
По словам Бабаева, второй вариант является более интересным, поскольку до последнего сохраняется интрига. Кроме того, в рабочей группе, в которую входят больше половины клубов РПЛ, выступают за этот формат, т. к. он интереснее потенциальным инвесторам и болельщикам.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) поручил до 15 июля доработать и просчитать финансовую модель Кубка Лиги, а также заключить контракты со спонсорами.