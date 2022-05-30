Москва, 30 мая, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Московский джазовый ансамбль Masala Quartet представит новый мини-альбом Foggy Forest, цифровой релиз которого состоялся 27 мая. Исполнение новых композиций пройдет в рамках программы Masala Moon Quartet, об этом информирует официальный сайт клуба Алексея Козлова.

Скриншот из официальной группы Masala Quartet во Вконтакте Джаз-ансамбль Masala Quartet

«К концу 2020-го квартет по праву занимает место в первой джазовой лиге, и ноябрьский дебютный альбом Stories From Masala этот статус подтверждает», — пишет о дебютном студийном альбоме коллектива джазовый критик Александр Аношин. 27 мая состоялся релиз логического продолжения предыдущей пластинки — мини-альбома Foggy Forest. Его презентация пройдет 1 июня на сцене джаз-клуба Алексея Козлова.

В 2020-м году группа разделилась на два сосуществующих подпроекта — Masala Sun и Masala Moon Quartet. Они отличаются и репертуаром, и составом: в программе Sun на ударных играет Даниил Морозов, в программе Moon — Пётр Ившин.