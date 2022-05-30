Курск, , 15:27 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы девять пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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30 мая выявлено 34 случая заражения коронавирусной инфекцией — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 118 тыс. 267 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 115 тыс. 159 пациентов, в том числе 62 — за последние сутки.

Всего скончался 2481 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.