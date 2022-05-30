Владимир, 30 мая 2022, 15:25 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы восемь пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
30 мая выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 151 тыс. 748 случаев заражения.
После выздоровления выписаны 147 тыс. 834 пациента, в том числе 40 — за последние сутки.
За весь период скончались 3463 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.