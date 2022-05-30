Владимир, , 15:25 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы восемь пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

30 мая выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 151 тыс. 748 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 147 тыс. 834 пациента, в том числе 40 — за последние сутки.

За весь период скончались 3463 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.