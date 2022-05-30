Тбилиси, 30 мая, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Правительство Грузии провело больше реформ, чем все остальные страны, претендующие на вступление в Евросоюз, включая Молдавию и Украину. Об этом 30 мая заявил на брифинге председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Kmu.gov.ua Ираклий Кобахидзе

«Грузия уже выполнила 45% своих обязательств, предусмотренных по соглашению об ассоциации, что является беспрецедентным результатом. По этим данным, Грузия опережает не только Украину и Молдавию, но и некоторые страны, уже имеющие статус кандидата», — заявил Кобахидзе.

Он подчеркнул, что присвоение Грузии статуса страны-кандидата на членство в ЕС является только символическим признанием прогресса в республике. Это не будет налагать на Брюссель никаких обязательств и не потребует от Евросоюза никаких затрат.

Напомним, Украина направила заявку на вступление в ЕС 1 марта. Правительства Молдавии и Грузии аналогичные заявки передали уже 3 марта. При этом ранее в правительстве Грузии обещали это сделать только в 2024 году.