Уфа, , 15:24 — REGNUM 400 тысяч детей намерены охватить летом 2022 года всеми формами отдыха в Башкирии. Об этом 30 мая сообщил министр образования и науки региона Айбулат Хажин на заседании республиканского правительства.

В летнем лагере MSchottlander1

«В летний период 2022 года планируется охватить всеми формами отдыха порядка 400 тысяч детей. За пределы Башкирии планируется выезд трёх тысяч детей, в том числе на побережья Чёрного и Азовского морей, в Крым, всероссийские детские центры «Смена» и «Орлёнок», — приводит пресс-служба слова Хажина.

Сообщается, что 1 июня в Башкирии стартует летняя оздоровительная кампании, в летний период 2022 года в лагерях будут работать более 25 тысяч человек.

«Мы подошли подготовленными к началу сезона. Для организации отдыха и оздоровления детей из бюджета предусмотрено финансирование порядка 2 млрд рублей. Важно, что предусмотрена поддержка родителей в форме компенсации стоимости путёвок», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова.

Отмечается, что в текущем году в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления в Башкирии состоят 1570 оздоровительных организации.