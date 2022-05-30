Москва, , 15:21 — REGNUM После введения антироссийских санкций в 2014 году возникла острая необходимость снижения зависимости России от иностранных платежных систем, в первую очередь от систем Visa и MasterCard, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета при правительстве РФ, к. э. н Светлана Зубкова.

Платежные карты «Мир» Mironline.ru

«Создание НСПК «Мир» и платежной системы «Мир», действительно позволило, во-первых активно расширить выпуск карт российской платежной системы «Мир».

Во-вторых перевести внутрироссийские транзакции по картам Visa и MasterCard на обработку в Национальную систему платежных карт (НСПК), учредителем которой является Банк России.

При этом российскому регулятору пришлось выдержать в то время мощное сопротивление иностранных систем, так как для них это решение означало не только вложения в техническую составляющую, но и дополнительные расходы в виде платежей в пользу НСПК «Мир» за обработку транзакций.

Своевременно принятое и реализованное решение позволило избежать социальной напряженности и экономического коллапса внутри страны после ухода в марте 2022 года иностранных систем, несмотря на то, что они занимали очень большую долю рынка

На 1 января .2022 года на эти системы приходилось около 65% эмиссии всех карт. Но стоит отметить, что эта доля имела тенденцию к снижению и раньше, специалисты еще в 2021 году прогнозировали и далее темпы снижения 5-10% в год в пользу карт российской платежной системы «Мир», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции Запада против России не достигли ожидаемого эффекта благодаря работе платежной системы «Мир», писало иранское издание Resalat.

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