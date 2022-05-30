30 мая 2022 | Время чтения 8 мин

Сам факт того, что эмбарго на российскую нефть не могут ввести уже целый месяц, хорошо показывает, что для лидеров стран ЕС является большей угрозой: Россия, возможно, и «уничтожит Украину», но все большее недовольство избирателей в связи с ростом цен представляет для них куда более непосредственную угрозу — угрозу потерять свои высокие посты.

Александр Белов, , 16:13 — REGNUM Для многих лидеров стран ЕС резкий рост инфляции, особенно цен на энергоносители и продукты питания, оказался более страшным врагом, чем президент России Владимир Путин. На это указывает тот факт, что вот уже 25 дней они не могут договориться ввести запрет на импорт российской нефти, поскольку такой шаг еще больше поднимет потребительские цены, пишут Дэвид Херзенхорн и Якопо Баригаци в статье, вышедшей 30 мая в европейской версии издания Politico.

Россия и Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

В воскресенье, 29 мая, перед самым саммитом Европейского совета, дипломаты в Брюсселе всё еще пытались достичь компромисса по этому вопросу, но в очередной раз успеха они не добились. Официальный представитель Европейской комиссии заявил, что сделка может быть заключена в течение недели, однако другие официальные лица и дипломаты обратили внимание на то, что из-за отсутствия понимания важности во многих европейских столицах по вопросу введения эмбарго на нефть из России существуют существенные противоречия.

Даже если главы государств и правительств стран-членов и смогут скрыть свое унижение за намеками на скорое достижение компромисса, сам факт того, что эмбарго не могут ввести уже целый месяц — а также если учесть то, каким мучением оказались попытки определить условия исключения из этого эмбарго и механизмы компенсации для отказавшихся от российской нефти стран, — хорошо показывает, что для этих руководителей является большей угрозой: Россия, возможно, и «уничтожит Украину», но все большее недовольство избирателей в связи с ростом цен представляет для них куда более непосредственную угрозу — угрозу потерять свои высокие посты.

И хотя все признают, что главной задачей является сохранение территориальной целостности Украины, в последние дни не эта цель стала приоритетной. Напротив, для ЕС сейчас куда важнее сохранить «равные условия игры» на едином рынке блока: если условия будут нарушены, если будет принят компромиссный план по российской нефти, в рамках которого запрет будет касаться нефти, поставляемой танкерами, а не через трубопроводы.

Нефтяной танкер GTraschuetz

Некоторые страны, в значительной степени зависящие от морских перевозок нефти, а также страны с крупными предприятиями по доставке нефти, изначально сопротивлялись тому, чтобы для поставляемой через трубопроводы нефти делалось исключение, которое, как и другие исключения, носит временный характер.

И даже вечером 29 мая некоторые западноевропейские страны горько жаловались на то, что вывод трубопроводов из-под эмбарго даст несправедливое преимущество таким странам, как Германия и Польша, которым не грозит нехватка топлива.

При этом договориться о том, чтобы перекрыть один из самых важных источников доходов России, страны — члены ЕС не могут на фоне того, как российские войска медленно, но верно продвигаются и скоро будут контролировать весь Донбасс.

В то время как украинские военные несут тяжелые потери, украинские официальные лица тихо кипят от возмущения, особенно в связи с предложениями некоторых представителей стран — членов ЕС, в том числе Франции и Италии, о том, что Киев должен быть готов пойти на уступки, возможно, даже сдать территорию, чтобы положить конец конфликту. Президент Франции Эммануэль Макрон даже сослался на необходимость избегать любого «унижения» России.

Эммануэль Макрон Présidence de la République France

Официальные лица Киева «по большей части» не делают публичных обвинений в адрес западных партнеров, которые предоставляют важное оружие и миллиарды в виде экстренной экономической помощи. Однако в частном порядке они злы, подавлены и боятся, что задержка с введением нефтяного эмбарго будет означать только дальнейшие разочарования, когда речь зайдет о санкциях против российского газа и, особенно, о надежде Украины быть официально признанной страной — кандидатом в члены ЕС.

Высокопоставленный украинский дипломат заявил, что ЕС должен вернуться к своим корням и принципам, не только отрезав все доходы России от энергетики путем запрета нефти и газа, но и быстро предоставив Украине статус кандидата. Однако вместо этого попытки ввести энергетического эмбарго пока ни к чему не привели, а такие страны, как Нидерланды и Франция, пытаются снизить ожидания любого положительного решения о членстве.

«По сути, мы сейчас возвращаем ЕС туда, где он начинался как мирный проект», — сказал высокопоставленный украинский дипломат. — Поэтому для установления мира, обеспечения безопасности в более широком смысле они [должны] взять на себя ответственность».

Однако пока неясно, готовы ли лидеры ЕС взять на себя такую ответственность.

Работа над соглашением продолжается

К вечеру 29 мая собравшиеся в Брюсселе дипломаты заявили, что проработают всю ночь и снова соберутся на следующий день в надежде достичь соглашения. Однако ряд из них указал на то, что из-за технической сложности предоставления льгот и компенсаций тем или иным странам процесс подготовки документа, вероятно, займет еще несколько дней работы.

Однако ряд стран ЕС по-прежнему говорят о том, что Германия и Польша могут извлечь экономическую выгоду, если эмбарго не будет распространяться на поставляемую через трубопроводы нефть, поскольку ни Берлину, ни Варшаве не грозит ни прекращение поставок, ни уменьшение имеющихся запасов до опасно низкого уровня. Венгрия, напротив, зависит от поставок через трубопровод, идущий через Украину, в связи с чем поставки в нее могут сорваться.

По словам многочисленных официальных лиц и дипломатов ЕС, в то время как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан создал главное препятствие на пути к соглашению о нефтяных санкциях, потребовав дополнительного времени для поэтапного введения нефтяного эмбарго, а также крупной финансовой компенсации для помощи в переходе на альтернативные источники энергии, многие другие страны по-тихому благодарны ему за затягивание процесса.

Виктор Орбан Официальное интернет-представительство президента России

Действительно, все давно понимали, что найти альтернативные источники энергоносителей после десятилетий зависимости от России будет сложно и этот процесс будет еще более болезненным, учитывая, что потребительские цены росли независимо от войны: из-за множества экономических сбоев, в том числе в цепочке поставок, возникших из-за пандемии коронавируса.

Но лидеры ЕС также нашли множество способов избежать болезненных шагов. Шестой пакет санкций также включает меры по отключению Сбербанка, крупнейшего потребительского банка России, от международной платежной системы SWIFT, а также санкции в отношении российских военных и главы Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла, поддержавшего специальную военную операцию по денацификации Украины.

Страны ЕС могли легко продвинуть остальные компоненты шестого пакета, не дожидаясь нефтяных санкций, но настаивали на том, чтобы эти меры принимались одновременно, отсрочив введение в силу всех запретительных мер. Страны ЕС также могли бы в индивидуальном порядке принять решение о прекращении закупок российской нефти, что избавило бы от необходимости вести беспорядочные дебаты.

«Мы можем коллективно сказать, что к концу 2022 года мы закончим использовать российскую нефть», — сказал высокопоставленный дипломат ЕС. — Итак, вы знаете, что это один из способов приблизиться к этому. На самом деле, если бы все мы пришли к такому выводу, вам даже не нужна санкция, потому что решение уже принято».

Но вместо того, чтобы действовать решительно, страны-члены продолжают спорить, в том числе о том, должны ли выводы предстоящего саммита Европейского совета содержать формулировки, призывающие к прекращению огня на Украине. Хотя каждая столица хочет мира, существуют острые разногласия по поводу того, можно ли предположить, что какое-либо прекращение огня будет приемлемым без полного вывода российских войск.

Второй высокопоставленный дипломат ЕС выступил в защиту принимаемых блоком мер в ответ на спецоперацию, заявив, что европейские страны решают все сложные вопросы, а журналисты уделяют санкциям слишком много внимания.

«ЕС [и его государства-члены] не теряют из виду более широкой картины, — сказал этот дипломат. — Мы постоянно работаем над разными частными вопросами, связанными с конфликтом: финансовая поддержка [Украины], продовольственная безопасность, поддержка беженцев и другие. Это также хорошо видно из повестки Совета [и послов]. Так что, возможно, средства массовой информации считают санкции более привлекательными».

Однако другие дипломаты не пытались скрыть тот факт, что отсрочка введения нефтяного эмбарго была удобна для некоторых стран, а также помогла отложить более сложную дискуссию о запрете российского газа.

«С газом будет еще сложнее», — сказал первый высокопоставленный дипломат ЕС, добавив, что сложности нефтяного эмбарго еще предстоит решить.

«Если мы хотим сделать исключение для одного или двух государств-членов по конкретным причинам безопасности поставок, мы должны убедиться, что мы сделаем это на законных основаниях… Мы сделаем это таким образом, чтобы не нанести еще больший ущерб для внутреннего рынка, чем мы собирались, — добавил дипломат. — Поэтому это нужно делать очень осторожно. И это технический, юридический вопрос, над которым мы все еще работаем».