Ереван, 30 мая, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Правоохранительные органы задержали в Ереване более 100 человек по подозрению в совершении хулиганства, сообщает 30 марта RT.

Photolure Протесты в Ереване

В столице Армении продолжаются уличные протесты, перерастающие в столкновения между оппозицией и силовиками возле правительственного здания. Сообщается, что полиция задержала свыше 100 человек по подозрению в совершении хулиганства.

В ходе стычек возле здания правительства в больницу отвезли двух сотрудников полиции и двух протестующих.

Как сообщало ИА REGNUM, участники очередной акции протеста в Ереване заблокировали корпус здания правительства страны. Они требовали, чтобы внутрь пропустили оппозиционных депутатов, которые хотят встретиться с министрами и узнать их отношение к политике премьер-министра Никола Пашиняна.