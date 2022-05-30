Рязань, 30 мая, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Один человек погиб и один получил тяжёлые травмы в аварии в рабочем посёлке Сапожок Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 мая в пресс-службе регионального УМВД.

https://62.мвд. рф/ Авария в Сапожке

По данным полиции, 29 мая примерно в 04:29 на улице Большая Дорога 30-летний местный житель за рулём Audi А4 не справился с управлением и на большой скорости наехал на бетонное ограждение. На месте скончался 27-летний пассажир автомобиля.

Водителя госпитализировали с травмами.