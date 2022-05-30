Москва, , 15:18 — REGNUM Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц заявил, что продолжит занимать свой пост, если будет нужен лиге и клубы поддержат его работу. Об этом 30 мая он сказал журналистам.

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц Дарья Драй © ИА REGNUM

«Я выполняю свою работу, а дальше будут приняты решения. Если я буду нужен лиге, и я это пойму, и клубы это поддержат, конечно, буду продолжать работать», — сказал Хачатурянц.

По его словам, сегодня вопроса об отставке президента РПЛ нет в повестке дня.

Напомним, в ноябре 2021 года Хачатурянц был избран на пост президента РПЛ. На этом посту он сменил Сергея Прядкина.