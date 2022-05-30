Херсон, 30 мая, 2022, 15:17 — ИА Регнум. К 1 сентября 2022 года власти Херсонской области собираются открыть все школы региона и возобновить учебный процесс. Об этом 30 мая заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире «Соловьев Live».

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

«К 1 сентября мы планируем открыть все школы. На 1 сентября учебный процесс будет стабильно запущен, для тех, кто пойдет в первый класс, обязательно будет первый звонок, линейка», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, продажу зерна в Российскую Федерацию начали аграрии региона.