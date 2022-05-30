Ульяновск, 30 мая, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Стартовал опрос жителей Ульяновско-Димитровградской агломерации. Его цель — изучить общественное мнение о существующих проблемах, качестве жизни и состоянии городской среды на входящих в агломерацию территориях, видении потенциала их развития. Опрос проводится в рамках комплексного исследования потенциала развития агломерации, которое началось в апреле 2022 года по поручению губернатора Алексея Русских, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Администрация Ульяновска

Итогом данного исследования должна стать выработка рекомендаций, направленных на решение важных для развития региона задач: снижения миграционного оттока, повышения социально-экономического уровня жизни в регионе, усиления конкурентных преимуществ Ульяновско-Димитровградской агломерации, выравнивание диспропорций между муниципальными образованиями. На основании комплексной оценки и анализа полученных данных команда разработчиков сформулирует первые выводы, которые будут учтены при разработке сценариев развития агломерации.

Опрос продлится до 1 июля и ориентирован на жителей территорий, входящих в агломерацию. Это города Ульяновск и Димитровград, а также восемь муниципальных районов: Майнский, Мелекесский, Сенгилеевский, Старомайнский, Тереньгульский, Ульяновский, Чердаклинский и Цильнинский.

Опрос можно пройти на сайте https://ulsk-research.ru/. Для его участников доступны два варианта: заполнить анкету с вопросами или отметить на интерактивной карте конкретное место и оставить к нему комментарий со своими предложениями. Можно выбрать один более удобный способ или использовать оба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии планируют заказать исследование для внедрения»интеллектуальной транспортной системы» в пределах Чебоксарской городской агломерации.

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