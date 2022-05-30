Хельсинки, 30 мая, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Страны Евросоюза и Швейцария в 2023 году выйдут из соглашения о «зелёной карте» с Россией и Белоруссией, сообщает 30 мая финское издание Yle.

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Напомним, «зелёная карта» — тип договора, который заключается между несколькими странами для страхования гражданской ответственности водителей. Система Green Card существует с 1951 года, однако Россия к ней присоединилась в январе 2009 года.

Начиная с 31 мая 2023 года поездки как для российских автомобилистов в ЕС, так и для европейских жителей на автомобиле в Россию станут дороже, так как страны Европейской экономической зоны и Швейцария выходят из соглашения о «зелёной карте» с РФ и РБ.

«В июне 2023 года российская «зелёная карта» будет действовать лишь в Азербайджане, Белоруссии, Турции, Иране, Израиле, Тунисе, Марокко и странах экс-Югославии», — уточняет газета «Коммерсантъ».