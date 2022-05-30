Москва, 30 мая, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Вообще, банки являются скорее посредниками на рынке драгметаллов, а не инвесторами, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

«В феврале заметный отток золота из банков мог быть связан с тем, что их клиенты в ожидании санкций в массовом порядке продавали золото на экспорт.

А в марте, когда санкционные ограничения (прежде всего, со стороны Британии, которая в последние годы является главным покупателем российского золота) вступили в силу, снижение уже было довольно небольшим.

Определенное влияние в марте мог также оказать резкий рост спроса на физическое золото со стороны населения (на фоне хаоса на финансовых рынках и отмены НДС на покупку слитков), но это влияние вряд ли было существенным.

При этом из-за сезонного фактора поступления золота в банки от клиентов снизились, отсюда и такое существенное сокращение запасов.

Какого-то значимого влияния снижения запасов золота на бизнес банков не ожидается», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 апреля 2022 года, запасы золота в банках России упали на 20%, или 11,4 тонны. А в начале года в банках хранилось 43,8 тонны золота.

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