30 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление вице-премьера польского правительства Яцека Сасина о желании польской стороны, чтобы центр по восстановлению Украины, который будет объединять предназначенные для этого финансовые фонды, находился в Варшаве.

Мирослава Романенко, , 15:54 — REGNUM Польские власти хотят, чтобы центр по восстановлению Украины, который будет объединять предназначенные для этого финансовые фонды, был в Варшаве. Об этом 29 мая заявил в интервью Польскому радио вице-премьер польского правительства Яцек Сасин.

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«Речь идет о том, чтобы это был не только центр логистики по выполнению этой огромной работы по восстановлению [Украины], но чтобы это был финансовый центр, который объединял бы фонды, служащие восстановлению… Мы хотим, чтобы центр этого фонда находился в Польше, в Варшаве», — приводит его слова ТАСС.

Новость обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения намекнули на то, что польские власти хотят «поиметь свою долю» с финансов, которые будут выделены на восстановление Украины.

«Ну, им надо отбить содержание беженцев, да и ЕС им штрафы паяет, тоже накладно», — написала Ирина.

«Деньги должны быть у панов, а не у быдла!» — с сарказмом пишет Евгений.

«Все воруют, а поляки что, левые? От 40 миллиардов украинцам один, может, и дойдёт», — добавил Alex K.

«Ну конечно! И восстанавливать только Западную Украину, которая и так не разрушена, просто 30 лет была в полной *опе. Хотя и строилась там куча бесполезных объектов за счет Восточной Украины», — написал Maxim N.

«Польские паны хотят обобрать и без того нищую Украину», — комментирует новость Виктор.

«Поляки в своем репертуаре», — смеется Сергей.

«Гиены и есть гиены! И не скрывают своей мерзкой, гнилой сущности», — добавила Alyona N.

«Поляки опять норовят сесть на потоки», — иронизирует один из участников обсуждения.

«Как говорится, ничего личного…» — смеется Юлия.

«Они уже украинцам и столицу указали! Скоро указы и распоряжения будут из Варшавы, а не из Киева поступать!» — отреагировала Элена.

«Алчная, нищая Польша и вправду гиена. Раскатала губищи», — пишет Валентина С.

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«Как тянутся ручонки к денежкам, так хочется их пораспределять», — пошутила одна из участниц обсуждения.

«Так Польша уже хозяин незалежной», — написала Vita V.

«Прям вижу, как трескается наглая польская рожа», — смеется Р. С.

«Война войной, но стричь баранов кто-то должен…» — шутит Oleg E.

«Вот вся сущность польской «дружбы», — написал Metis.

«Руки помощи Украине» оказались цепкими и загребущими», — добавила Евгения С.

«Поляки везде хотят выгоду поиметь, то Норвегия им должна сверхприбыли, то ЕС им должен за беженцев, теперь с Украины поиметь хотят…» — смеется АК 74.

«Дайте-ка мне таблетку от жадности, да побольше, побольше!» — пошутила Светлана М.

«Ибо нечего одним чубатым разворовывать бюджет независимой Украины», — иронизирует Стас К.

«Польская губа — не дура! Раскатали широко, а кто закатает?» — с юмором поинтересовалась Людмила Ш.

«Хотеть-то хотят, но кто даст-то?» — подытожила одна из участниц обсуждения.