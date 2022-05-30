Ашхабад, 30 мая, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Вещание телеканалов «Россия» и «Звезда» заблокировали на территории Туркмении, сообщают пользователи социальных сетей.

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Уточняется, что проблема возникла у пользователей крупнейшего оператора связи «Ашхабадская городская телефонная сеть». В оповещении указано, что отсутствие доступа вызвано техническими ограничениями по трансляции с иностранных спутников. Сейчас оператор проводит работы по организации резервной трансляции.

При этом другие российские телеканалы, в том числе Первый канал и НТВ, доступны для просмотра.