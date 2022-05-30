Москва, 30 мая, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Предложение футбольного клуба «Урал» о расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд рассмотрит руководство лиги. Об этом 30 мая заявил журналистам президент РПЛ Ашот Хачатурянц.

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«Получили письмо от «Урала». В случае поддержки клубами отправим его в РФС», — сказал Хачатурянц.

«Урал» предложил расширить премьер-лигу до 18 клубов, начиная с сезона 2023/24.

Напомним, 24 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) решил сохранить действующий формат проведения РПЛ в сезоне 2022/23 с участием 16 команд.

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