Кишинёв, 30 мая, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Кандидаты от правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» (ПДС) проиграли почти на всех местных выборах, прошедших 29 мая в десяти населённых пунктах. Предварительные итоги 30 мая обнародовала пресс-служба Центризбиркома республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

По данным ЦИК, представитель ПАС победил только на выборах главы коммуны в Городище Резинского района. Представители Блока коммунистов и социалистов победили в четырёх населенных пунктах. Ещё по одному мэру получают партии Puterea Oamenilor («Воля народа») и Либерально-демократическая партия Молдавии.

Также сообщается, что в трёх населённых пунктах будет второй тур голосования. Во всех случаях лидируют представители оппозиции. Кандидат от ПАС прошёл во второй тур только в одном случае.

Напомним, в Молдавии нарастает противостояние между оппозицией и властями. Правительство обвиняют в политике, которая привела к резкому — за полгода — ухудшению экономического положения в стране. Ситуация обострилась после того, как был задержан и помещён под домашний арест экс-президент республики, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон.