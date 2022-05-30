Курган, , 15:08 — REGNUM В Кургане вынесен приговор руководителю предприятия по производству мясных полуфабрикатов, обвинённого в даче взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Взятка ru.torange.biz

Установлено, что в период 2016–2019 годов осужденный передал врачу ГБУ «Курганский центр ветеринарии» взятку в сумме более 200 тысяч рублей за оформление ветеринарно-санитарных документов на мясную продукцию без фактического осмотра и отбора проб, а также за сокрытие от руководства центра о нарушениях ветеринарно-санитарных требований на предприятии.

Взятка была оформлена под видом оплаты услуг по уборке помещений в центре ветеринарии по фиктивным гражданско-правовым договорам.

Взяткодателю судом назначено наказание в виде штрафа на два миллиона рублей.