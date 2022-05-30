Москва, 30 мая, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Тайваньская компания TSMC — один из мировых лидеров производства процессоров, эффект масштаба позволяет ей производить процессоры новых поколений. Если бы перенести производство в Россию было легко, то это уже было бы сделано, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

ColiN00B Процессор

«А сейчас затраты на проект переноса оценивают в несколько миллиардов рублей. И это, конечно, предполагает, что процессоры будут использоваться в вычислительных специального назначения, которая будет производиться в небольших масштабах и стоить дорого.

Если бы конечной целью бы массовый потребительский рынок, то проект стоил бы миллиарды долларов. Если производство перенесено не будет, то МЦСТ не сможет выпускать «Эльбрусы», до тех пор, пока США не разрешат TSMC их производить.

Бизнес-модель МЦСТ будет, вероятно, та же, что у спящей царевны — покоиться в хрустальной опочивальне вплоть до чудотворного поцелуя королевича Елисея. В роли которого сейчас может выступить только государство.

Чтобы завод согласился производить для МЦСТ процессоры, ему нужно, чтобы на них был достаточно высокий спрос. Гарантировать спрос может только государство.

Завод будет требовать от разработчиков процессора бизнес-план с гарантиями государственного спроса. Разработчик не сможет дать такие гарантии, не имея, в свою очередь, от завода гарантий, что он способен производить процессоры.

Поэтому для движения вперёд, им следует предложить государству совместный бизнес-план, вероятно, с содействия Минцифры и других заинтересованных ведомств.

Государство вряд ли будет спешить, потому что собственные процессоры — это, конечно, важная и срочная задача, но всё же требующая на решение не полгода и не год. За это время закончится спецоперация, демократы потеряют большинство в Конгрессе и Сенате.

Санкции, в общем-то, лишают TSMC и другие компании клиентов, и, наверное, они будут поднимать вопросы о компенсациях. В итоге санкции могут и ослабить «про просьбе производителей», а высокопоставленные политики объяснят, что пусть лучше TSMC поставляет в Россию процессоры, чем русские научатся делать их самостоятельно.

Понятно, что такая перспектива совсем не улыбается российским заводам, которые в таком сценарии останутся с только что построенными производственными линиями, работающими по технологиям прошлых поколений и снова никому не нужными.

Заводы движущей силой проекта не выступят, они будут ждать сигналов от государства», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, производство отечественных процессоров «Эльбрус» планируется перенести из Тайваня на российскую фабрику «Микрон» в Зеленограде.

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