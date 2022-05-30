Париж, 30 мая, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Расследование по факту попытки мужчины бросить кусок торта в знаменитую картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» в Лувре начала прокуратура Парижа. Об этом 30 мая сообщает France info со ссылкой на источники в прокуратуре.

Мона Лиза

По информации источника, расследование ведется по факту «попытки порчи культурных ценностей». Также указывается, что 36-летний виновник инцидента в данный момент госпитализирован в психиатрическое отделение полиции Парижа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в знаменитую картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза», которая находится в Лувре, 29 мая бросил куском торта неизвестный мужчина.