Севастополь, 30 мая, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Около 2,3 тысячи выпускников написали единый государственный экзамен по русскому языку в Севастополе 30 мая, сообщили в пресс-службе правительства города.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

Как сообщила и. о. директора департамента образования и науки Лариса Сулима, ЕГЭ по русскому языку является самым массовым, в его проведении задействовано более 800 специалистов и 12 из 13 пунктов проведения экзаменов. Экзамен продолжался 3 часа 30 минут, школьникам необходимо выполнить 27 заданий, в том числе — сочинение.

В 2021 году единый государственный экзамен по русскому языку в Севастополе сдавали около 2 600 человек. Четыре выпускника набрали максимальные 100 баллов.