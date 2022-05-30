Ульяновск, , 15:04 — REGNUM В ближайшие два года в Ульяновской области планируется реализовать 20 туристических проектов на сумму свыше миллиарда рублей. Планы по развитию туризма обсуждались на заседании профильного совета при губернаторе, сообщает пресс-служба областного правительства.

Чемоданы

Руководитель региона Алексей Русских отметил, что «туризм — это серьёзная отрасль экономики и хороший инструмент для развития территорий, который нельзя игнорировать», поэтому оценивать работу глав муниципалитетов намерен с учётом их активности в продвижении внутреннего туризма и создании комфортных условий для отдыха.

В 2022 году в Ульяновской области в сфере туризма планируется реализовать ряд инвестпроектов. Уже заработал конгресс-центр на базе «Radisson» и гостиничный комплекс «Мираж» на 90 номеров. До конца года введут в эксплуатацию пятизвёздочный комплекс «ImperialVillage» на базе парка-отеля «ImperialClubDeluxe».

В муниципалитетах продолжится развитие существующих туристических баз, парк-отелей, эко-парков. Также в планах — реновация номерного фонда в санатории «Имени В.И. Ленина», объём вложений составит более 50 млн рублей.

Как отметил директор Агенства по туризму Денис Ильин, в 2021 году Ульяновскую область посетило с учётом экскурсантов более 495 тысяч человек, по всем видам деятельности, связанным с туризмом, оказано платных услуг на 2,7 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России появился единый национальный речной туристический маршрут, в который вошли семь регионов.

Читайте также: Татария и ещё шесть регионов вошли в единый речной туристический маршрут