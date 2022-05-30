Москва, 30 мая, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Сокращение запасов золота российскими банками, скорее всего, связана с увеличением резервов ЦБ РФ, который после заморозки активов в долларах США и евро вынужден резервировать средства в других валютах и золоте, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Stevebidmead, pixabay, cc0 Золотые слитки

«ЦБ является основным покупателем золота на российском рынке, а поскольку производства золота является сезонным (зимой добыча приостанавливается) купить золото весной возможно только на вторичном рынке у банков.

Также сокращение запасов связано с ростом мировых цен на золото в результате повышения геополитических рисков и инфляционных ожиданий в зоне евро и долларов США.

Повышенной спрос на золото со стороны ЦБ РФ, а также сокращение предложения на рынке очевидно повысят рыночную цену золота в долгосрочной перспективе.

Для банков сокращение запасов не является критичным, так как золото является таким же активом, как и валюта.

Размеры запасов золота для банков связаны с уровнем их ликвидности, которая может меняться в зависимости от рыночных условий», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, запасы золота в российских банках упали на 20%, или 11,4 тонны. А в начале 2022 года в банках хранилось 43,8 тонны золота.

Читайте также: Запасы золота в российских банках за два месяца снизились на 20%