Минск, 30 мая, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Союзное государство России и Белоруссии в том виде, в каком оно существует сейчас, сложно назвать образцовым. Пока оно напоминает некий долгострой, проект которого меняли и продолжают менять на ходу. Такое мнение 30 мая высказал корреспондентуИА REGNUM председатель оргкомитета белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов, комментируя заявление посла России в МинскеБориса Грызлова о радужных перспективах Союзного государства.

Facebook.com/agafonov.by Артем Агафонов

«Слова Грызлова, конечно, греют душу, но за всю историю Союзного государства их было сказано немало, а в конце прошлого столетия они произносились на самом высоком уровне и звучали гораздо оптимистичнее. Грызлову же произносить подобные речи положено по должности. Впрочем, претензий к нему нет, со своими должностными обязанностями он справляется лучше большинства предшественников», — считает Агафонов.

Политик обратил внимание на происходящие сейчас глобальные изменения в мире. «Трещит по швам Евросоюз, от СНГ остался какой-то мутный контур на карте, создаётся новый англо-саксонский военно-политический блок», — отметил он.

По мнению Агафонова, Россия сейчас находится на подъеме, а западная цивилизация, отрекшись от своих корней, оказалась на грани многопланового системного кризиса — экономического, политического, духовного. Поэтому перспектива у Союзного государства есть. Оно может стать фундаментом будущего, более масштабного объединения, которое сложится вокруг России. Однако для того, чтобы это произошло, действовать нужно быстро и решительно.

Как сообщалоИА REGNUM, российский посол в Минске 28 мая заявил, что Союзное государство России и Белоруссии «будет образцом межгосударственного объединения XXI века».