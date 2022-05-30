Москва, , 14:55 — REGNUM ЦБ РФ ввёл обоснованную меру по ограничению биржевых торгов иностранными ценными бумагами в связи со сложившейся ситуацией, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

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«Ведь именно из-за иностранных ценных бумаг банки, которые находятся под санкциями были вынуждены переводить счета клиентов к другим брокерам. Это было не особо выгодно для них. Ведь они теряли доходы.

Помимо этого, иностранные депозитарии могут в любой момент блокировать операции и тогда инвесторы будут без доступа. Приобретение таких ценных бумаг ещё больше повышало риски.

Хотя отдельные инвесторы могли надеяться купить сейчас такие ценные бумаги по более выгодной цене. И в дальнейшем заработать больше.

Однако, прежде всего, сейчас надо думать о возможных рисках и максимальной минимизации их», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России с 30 мая ограничил биржевые торги иностранными ценными бумагами, заблокированными расчётно-клиринговыми организациями.

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