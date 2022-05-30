Москва, , 14:55 — REGNUM В России создадут научно-производственный центр в сфере семеноводства, который будет сформирован пяти профильных институтов, однако без объединения данных учреждений. Об этом 30 мая рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания со своими заместителями.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Подписано <…> распоряжение правительства, которое нацелено на формирование условий для развития семеноводства. Будет создан научно-производственный центр, его специалисты займутся фундаментальными и прикладными исследованиями по разработке новых видов, сортов и гибридов сельскохозяйственных культур», — сказал он.

Также Мишустин уточнил, что в новый центр войдут «пять известных научных структур из разных регионов» — Курчатовский институт из Москвы, Первомайская селекционно-опытная станция сахарной свеклы из Краснодарского края, Северо-Кавказский и Ростовский федеральные научные центры, а также Крымский институт виноградарства и виноделия.

При этом премьер-министр РФ отметил, что у всех названных учреждений имеется своя школа, компетентные специалисты и оригинальные наработки, а потому им не обязательно объединяться в единое учреждение.

«Работа в рамках центра позволит им успешно взаимодействовать и ускорить за счет концентрации усилий процесс по созданию конкурентноспособных селекционных форм, а также новых технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции», — добавил Мишустин, уточнив, что головной структурой нового центра будет Курчатовский институт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее продажу зерна в Российскую Федерацию начали аграрии Херсонской области.