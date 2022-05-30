Уфа, , 15:06 — REGNUM В Уфе погасили часть задолженности по заработной плате перед сотрудниками ПАО «Акционерная компания Востокнефтезаводстроймонтаж». Об этом 30 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Зарплата Pixabay.com

Сообщается, что в производстве у следователей города Уфы находится уголовное дело, которое было возбуждено по признакам невыплаты зарплаты сотрудникам этого предприятия. По версии следствия, с февраля по апрель 2022 года руководство этой организации не в полном объеме выплачивало зарплату своим работникам.

Отмечается, что следователи провели обыски в офисах фирмы, истребовали необходимую бухгалтерскую документацию, допрашиваются руководство и сотрудники предприятия. Для установления точной суммы задолженности была назначена финансово-экономическая судебная экспертиза.

«В настоящее время часть задолженности перед работниками погашена, принимаются меры к полному восстановлению нарушенных прав работников. В обеспечительных целях на имущество предприятия наложен арест», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии фирма погасила долги по зарплате после вмешательства прокуратуры.