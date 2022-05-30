Санкт-Петербург, , 15:00 — REGNUM Группа военнослужащих Росгвардии вернулась в Ленинградскую область после выполнения задач по защите населения Донбасса в ходе специальной военной операции на Украине. О торжественной встрече вернувшихся 30 мая сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

Встреча вернувшихся росгвардейцев Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии

Как отмечается, военнослужащие выполнили боевые задачи по предотвращению нападений на войсковые и гуманитарные колонны, а также нанесли противнику значительный урон в живой силе и технике и взяли большое число пленных. Кроме того, они разминировали освобождённые от киевских боевиков населенные пункты.

Росгвардейцев на родной земле встречали сослуживцы и родные. Отличившимся были вручены награды.

Ранее, 25 мая, в Санкт-Петербурге также состоялась торжественная встреча военнослужащих Росгвардии, вернувшихся из района спецоперации.