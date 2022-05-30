Вашингтон, 30 мая, 2022, 14:53 — ИА Регнум. В американских школах усилят меры безопасности после произошедшей в школе Ювалде стрельбы, сообщает Associated Press.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

Отмечается, что данные меры вводятся из-за возможного появления подражателей стрелка. Для обеспечения безопасности детей привлекается в том числе полиция штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая в городе Ювальде 18-летний местный житель открыл стрельбу в начальной школе, из-за чего погибли убив 19 детей, учитель и еще один взрослый.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп предложил разрешить учителям в США носить оружие в школах