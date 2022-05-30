Токио, 30 мая, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Японская компания Toyota Motor Corp заявила 30 мая, что не достигла целевого показателя по глобальному производству автомобилей, так как вспышки COVID-19 и нехватка комплектующих замедлили восстановление компании после пандемии, сообщает 30 мая Reuters.

Siyuwj Автомобильное производство в Японии

Крупнейший в мире автопроизводитель выпустил в апреле 2022 года 692 259 автомобилей, что на 9,1% меньше, чем за тот же месяц предыдущего года, и не дотянул до ранее объявленного плана по выпуску 750 000 автомобилей по всему миру.

Эти данные поднимают вопрос о том, насколько серьезно поражены цепочки поставок, и о том, как перебои повлияют на производство в ближайшие месяцы.

На прошлой неделе Toyota понизила свой глобальный производственный план на июнь до примерно 800 000 автомобилей и заявила о возможности снижения плана производства на весь год. На данный момент он составляет 9,7 млн автомобилей.

В понедельник 30 мая автопроизводитель также сообщил, что мировые продажи в апреле упали на 11,1% по сравнению с тем же месяцем годом ранее — до 763 708 автомобилей. Внутренние продажи, исключая продажи подразделений Daihatsu и Hino Motors Ltd, упали почти на 17% — до 103 143 автомобилей.