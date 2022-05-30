Москва, 30 мая 2022, 14:57 — REGNUM Известный журналист Михаил Шахназаров поделился мнением о возвращении Александра Васильева на Первый канал. Об этом 30 мая сообщил портал CT News.
По мнению журналиста, руководство Первого канала вернуло на работу Васильева, чтобы посмотреть на то, как телезрители будут реагировать на появление в эфире артистов, критикующих действия России. Помимо этого, Шахназаров заверил, что в скором времени деятельность на телевидении возобновят и другие известные ведущие.
Ранее Михаил Шахназаров негативно отозвался о Светлане Лободе. Как считает журналист, выступления певицы можно сравнить с ухудшенным вариантом юмористического шоу «Аншлаг».
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