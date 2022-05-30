Москва, , 14:57 — REGNUM Известный журналист Михаил Шахназаров поделился мнением о возвращении Александра Васильева на Первый канал. Об этом 30 мая сообщил портал CT News.

Александр Васильев Евгений Коваль © Пресс-служба фестиваля «Меридианы Тихого»

По мнению журналиста, руководство Первого канала вернуло на работу Васильева, чтобы посмотреть на то, как телезрители будут реагировать на появление в эфире артистов, критикующих действия России. Помимо этого, Шахназаров заверил, что в скором времени деятельность на телевидении возобновят и другие известные ведущие.

Ранее Михаил Шахназаров негативно отозвался о Светлане Лободе. Как считает журналист, выступления певицы можно сравнить с ухудшенным вариантом юмористического шоу «Аншлаг».

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