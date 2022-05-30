Москва, 30 мая, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Известный журналист Михаил Шахназаров поделился мнением о возвращении Александра Васильева на Первый канал. Об этом 30 мая сообщил портал CT News.

Евгений Коваль Пресс-служба фестиваля «Меридианы Тихого» Александр Васильев

По мнению журналиста, руководство Первого канала вернуло на работу Васильева, чтобы посмотреть на то, как телезрители будут реагировать на появление в эфире артистов, критикующих действия России. Помимо этого, Шахназаров заверил, что в скором времени деятельность на телевидении возобновят и другие известные ведущие.

Ранее Михаил Шахназаров негативно отозвался о Светлане Лободе. Как считает журналист, выступления певицы можно сравнить с ухудшенным вариантом юмористического шоу «Аншлаг».