Белград, 30 мая, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Сербия по принципиальным соображениям не присоединяется к санкциям Запада в отношении России, и на сегодня нет оснований думать, что эта позиция может быть подкорректирована официальным Белградом. Об этом 30 мая заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Ambasadarusije.rsru Александр Аркадьевич Боцан-Харченко

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«Во многом это неприсоединение к антироссийским мерам имеет, мне хочется так сказать, и морально-политическую составляющую, такую, что здесь с учетом наших особых связей, духовной сферы, близости между нашими народами, тут в принципе не могут представить, как Сербия может выступить на стороне тех, кто проводит русофобскую политику», — рассказал российский дипломат в интервью телеканалу «Россия-24».

По словам Боцан-Харченко, сербская общественность положительно восприняла договоренность о поставках российского газа в страну.

«В данном случае принципиальная договоренность весьма и весьма, наверное, даже можно сказать, более чем устраивает президента Сербии (Александра Вучича— ИА REGNUM)», — заявил посол.

К тому же, считает Боцан-Харченко, договоренность по газу «очень хорошо воспринята широко в стране, потому что вопрос поставок газа принципиален, начиная от обычных жителей и, конечно, кончая экономикой».

Напомним, что 29 мая Вучич провел телефонные переговоры с президентом Владимиром Путиным. Во время переговоров «лидеры двух стран условились о том, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию», сообщила пресс-служба Кремля.