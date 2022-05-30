Волгоград, , 14:51 — REGNUM Виновной в причинении имущественного ущерба на более чем 8,5 млн рублей признал суд руководителя Центра опережающей профессиональной подготовки при Волгоградском экономико-техническом колледже. Женщина «заработала» деньги на профобучении жителей, оказавшихся без работы из-за пандемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 мая в объединённой пресс-службе судов региона.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Бюджетное образовательное учреждение получило квоту и грант на переподготовку волгоградцев — до конца 2020 года обучение должны были пройти 1500 человек. На эти цели государство выделило свыше 38,5 млн рублей. Вместо того, чтобы запрашивать данные в центрах занятости, и. о. директора Центра профподготовки подала от имени 334 бывших учащихся колледжа фиктивные заявки на обучение в Сети на платформе Союза «Ворлдскиллс Россия». Ущерб от обучения «мёртвых душ» оценили в 8,5 млн рублей.

Суд приговорил женщину к одному году шести месяцам лишения свободы условно и на такой же срок запретил ей заниматься административно-хозяйственной деятельностью в системе образования.

Приговор в законную силу ещё не вступил.