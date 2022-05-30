Краснодар, , 14:49 — REGNUM В Краснодарском крае в ковид-стационары за сутки попали 23 человека, данные на 30 мая опубликованы на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 29 мая, сообщалось о госпитализации 19 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В регионе подтвердили 43 случая заражения коронавирусом за последние сутки. Для сравнения — накануне, 29 мая, сообщалось о 70 новых заразившихся.

«Среди зараженных 21 женщина и 22 мужчин. В том числе, четверо детей. Возраст пациентов — от 2 месяцев до 89 лет», — уточнили в региональном оперштабе.

В Краснодаре подтверждено девять новых случаев заражения, пять — в Кавказском районе, по три случая — в Армавире, Геленджике, Новороссийске, Сочи, Туапсинском районе. Выписаны с выздоровлением за сутки 36 человек.

В больницах края остаются 277 пациентов с COVID-19 и с подозрением на него, семь пациентов находятся в тяжёлом состоянии на ИВЛ.

С начала пандемии в Краснодарском крае подтверждено 261 026 случаев заражения, выздоровели 249 407 человек, скончались 10 923 человека.