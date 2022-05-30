Кишинёв, , 14:47 — REGNUM Несколько участников протестной акции, начавшейся 30 мая в Ереване, смогли прорваться через заслон полиции в здание правительства Армении. Об этом сообщает телеканал Yerevan․Today.

Демонстранты на площади Республики в Ереване

По данным журналистов, протестующих, попавших в здание уложили на пол и надели на них наручники. Основные участники акции после нескольких попыток прорваться отправились блокировать движение на улицах столицы.

Сообщается, что в ходе стычек возле здания правительства в больницу отвезли двух сотрудников полиции и двух протестующих. Правоохранители начали задерживать активистов.

Напомним, сегодня, 30 мая участники очередной акции протеста в Ереване заблокировали корпус здания правительства страны. Они требовали, чтобы внутрь пропустили оппозиционных депутатов, которые хотят встретиться с министрами и узнать их отношение к политике премьер-министра Никола Пашиняна.

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