Москва, , 14:44 — REGNUM Предлагаемая Россией схема расчетов по облигационным доходам в рублях представляется более рискованной для инвесторов, чем осуществление нерезидентами платежей за российский экспорт через рублевые счета, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

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«Это рискованно, поскольку доминирующая часть потенциальных участников этой процедуры — крупные европейские и американские финансовые организации, активно вовлеченные в санкционную политику, могут быть наказаны за такое нарушение и понести из-за этого значительные финансовые потери.

Осуществление российскими эмитентами купонных выплат в иностранной валюте через банки третьих стран возможно лишь при условии устранения действующих сегодня валютных ограничений на подобные операции», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия сможет расплачиваться с держателями российских еврооблигаций в обход расчетной инфраструктуры Запада, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

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