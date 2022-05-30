Москва, 30 мая 2022, 14:44 — REGNUM Предлагаемая Россией схема расчетов по облигационным доходам в рублях представляется более рискованной для инвесторов, чем осуществление нерезидентами платежей за российский экспорт через рублевые счета, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия сможет расплачиваться с держателями российских еврооблигаций в обход расчетной инфраструктуры Запада, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
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