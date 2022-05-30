Курган, , 14:41 — REGNUM В Курганской области за сутки на 30 мая с коронавирусной инфекцией госпитализировано три человека, выписаны по выздоровлению четыре человека. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за сутки выявлен 21 заражённый коронавирусом курганец. Это на два человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 30 мая выявлено 104 550 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 102 534 человека, скончались 1435 пациента (ни одного за сутки).

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