Курган, 30 мая, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 30 мая с коронавирусной инфекцией госпитализировано три человека, выписаны по выздоровлению четыре человека. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Всего за сутки выявлен 21 заражённый коронавирусом курганец. Это на два человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 30 мая выявлено 104 550 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 102 534 человека, скончались 1435 пациентов (ни одного за сутки).