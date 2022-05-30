Москва, 30 мая, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы заочно арестовал двух командиров Вооружённых сил Украины по делу о геноциде. Об этом 30 мая сообщает РИА Новости.

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Решение принято в отношении командиров ВСУ Махова и Полякова. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента ареста на территории РФ.

Они являются подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному по статье 357 УК РФ («Геноцид»). Кроме того, им вменяется жестокое обращение с военнопленными и применение в ходе конфликта запрещённых средств.